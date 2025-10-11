11.10.2025
Смотреть онлайн Индепендьенте Вилла Обрера - Сармиенто Зонда 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Региональная лига Аргентины по футболу: Индепендьенте Вилла Обрера — Сармиенто Зонда . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:11 по московскому времени .
МСК
Региональная лига Аргентины по футболу
Завершен
1 : 3
11 октября 2025
Сармиенто Зонда
59'
72'
78'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
13'
Индепендьенте Вилла Обрера - Угловой
14'
Индепендьенте Вилла Обрера - Угловой
15'
Индепендьенте Вилла Обрера - Угловой
19'
CS Sarmiento de Zonda - Угловой
22'
Индепендьенте Вилла Обрера - Угловой
32'
Индепендьенте Вилла Обрера - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
59'
CS Sarmiento de Zonda - 2-ой Гол
67'
CS Sarmiento de Zonda - Угловой
72'
CS Sarmiento de Zonda - 3-ий Гол
78'
CS Sarmiento de Zonda - 4-ый Гол
89'
CS Sarmiento de Zonda - Угловой
90+3'
CS Sarmiento de Zonda - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Индепендьенте Вилла Обрера — Сармиенто Зонда
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
90
116
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
5
6
Комментарии к матчу