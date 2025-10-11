Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.10.2025

Смотреть онлайн Sport Recife (W) - Fortaleza (W) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Maria Bonita Women: Sport Recife (W)Fortaleza (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Maria Bonita Women
Sport Recife (W)
Завершен
0 : 1
11 октября 2025
Fortaleza (W)
85'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Fortaleza (W) icon
85'
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
18'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
23'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
24'
Угловой
Fortaleza (W) - Угловой
26'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
31'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
33'
Угловой
Fortaleza (W) - Угловой
41'
Угловой
Sport Recife (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
67'
Угловой
Fortaleza (W) - Угловой
85'
Fortaleza (W) - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2

Превью матча Sport Recife (W) — Fortaleza (W)

Команда Sport Recife (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 7-1.

Статистика матча

Владение мячом
Sport Recife (W) Sport Recife (W)
52%
Fortaleza (W) Fortaleza (W)
48%
Атаки
114
116
Угловые
6
3
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
1
8
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Адмирал Адмирал
Трактор Трактор
9 Ноября
10:00
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Зенит Зенит
9 Ноября
14:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA