Смотреть онлайн Cartagines U21 - Guadalupe FC U21 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Costa Rica U21 League: Cartagines U21 — Guadalupe FC U21 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Cartagines U21 — Guadalupe FC U21
Команда Cartagines U21 в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-3. Команда Guadalupe FC U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Cartagines U21 в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Guadalupe FC U21 забивает 1, пропускает 1.