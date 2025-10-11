Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Retro FC Brasil U19 - Zumbi EC U19 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Atlantico U19 - 70 mins play: Retro FC Brasil U19Zumbi EC U19 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Atlantico U19 - 70 mins play
Retro FC Brasil U19
15'
70+3'
Завершен
2 : 0
11 октября 2025
Zumbi EC U19
Смотреть онлайн
Retro FC Brasil U19 icon
15'
Счет после первого тайма 1:0
Retro FC Brasil U19 icon
70+3'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Zumbi EC U19 - Угловой
6'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
8'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
15'
Retro FC Brasil U19 - 1-ый Гол
26'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
28'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
30'
Угловой
Zumbi EC U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
41'
Угловой
Zumbi EC U19 - Угловой
43'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
59'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
68'
Угловой
Retro FC Brasil U19 - Угловой
70+3'
Retro FC Brasil U19 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Retro FC Brasil U19 — Zumbi EC U19

Статистика матча

Атаки
75
75
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
1
Комментарии к матчу
