11.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Atlantico U19 - 70 mins play: Retro FC Brasil U19 — Zumbi EC U19 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Brazil Copa Atlantico U19 - 70 mins play
Retro FC Brasil U19
15'
70+3'
Завершен
2 : 0
11 октября 2025
Счет после первого тайма 1:0
Retro FC Brasil U19
70+3'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Zumbi EC U19 - Угловой
6'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
8'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
15'
Retro FC Brasil U19 - 1-ый Гол
26'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
28'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
30'
Zumbi EC U19 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
41'
Zumbi EC U19 - Угловой
43'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
59'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
68'
Retro FC Brasil U19 - Угловой
70+3'
Retro FC Brasil U19 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Атаки
75
75
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
4
1
