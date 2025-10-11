Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн 3 Новембре - 24 Сентября 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 3 Новембре24 Сентября . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
3 Новембре
13'
44'
59'
62'
Завершен
4 : 0
11 октября 2025
24 Сентября
Смотреть онлайн
3 Новембре icon
13'
3 Новембре icon
44'
Счет после первого тайма 2:0
3 Новембре icon
59'
3 Новембре icon
62'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
4'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
6'
Угловой
3 Новембре - Угловой
6'
Угловой
3 Новембре - Угловой
12'
Угловой
3 Новембре - Угловой
13'
Угловой
3 Новембре - Угловой
13'
3 Новембре - 1-ый Гол
21'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
24'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
44'
3 Новембре - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
46'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
57'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
59'
3 Новембре - 3-ий Гол
62'
3 Новембре - 4-ый Гол
83'
Угловой
Club 24 de Septiembre - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча 3 Новембре — 24 Сентября

Команда 3 Новембре в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда 24 Сентября, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда 3 Новембре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. 24 Сентября забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды 24 Сентября, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

3 Новембре
3 Новембре
24 Сентября
3 Новембре
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.06.2025
24 Сентября
24 Сентября
2:2
3 Новембре
3 Новембре
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
3 Новембре 3 Новембре
51%
24 Сентября 24 Сентября
49%
Атаки
95
125
Угловые
4
7
Удары мимо ворот
1
8
Удары в створ ворот
5
5
