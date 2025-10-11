Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division : 3 Новембре — 24 Сентября . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча 3 Новембре — 24 Сентября

Команда 3 Новембре в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-13. Команда 24 Сентября, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда 3 Новембре в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. 24 Сентября забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды 24 Сентября, в том матче сыграли вничью.