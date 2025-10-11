Смотреть онлайн 3 de Febrero FBC - Atlantida 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 3 de Febrero FBC — Atlantida . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча 3 de Febrero FBC — Atlantida
Команда 3 de Febrero FBC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Atlantida, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-18. Команда 3 de Febrero FBC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Atlantida забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Atlantida, в том матче победу одержали гостьи.