11.10.2025

Смотреть онлайн 3 de Febrero FBC - Atlantida 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Paraguay Tercera Division: 3 de Febrero FBCAtlantida . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Paraguay Tercera Division
3 de Febrero FBC
Завершен
0 : 2
11 октября 2025
Atlantida
39'
45+1'
Atlantida icon
39'
Atlantida icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,5
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,5
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Atlantida - Угловой
7'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
9'
Угловой
Atlantida - Угловой
31'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
34'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
39'
Atlantida - 1-ый Гол
45+1'
Atlantida - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,5
59'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
59'
Угловой
3 de Febrero FBC - Угловой
66'
3 de Febrero FBC - Незабитый пенальти
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,5

Превью матча 3 de Febrero FBC — Atlantida

Команда 3 de Febrero FBC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 10-13. Команда Atlantida, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-18. Команда 3 de Febrero FBC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Atlantida забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Atlantida, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

3 de Febrero FBC
3 de Febrero FBC
Atlantida
3 de Febrero FBC
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Atlantida
Atlantida
1:2
3 de Febrero FBC
3 de Febrero FBC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
3 de Febrero FBC 3 de Febrero FBC
55%
Atlantida Atlantida
45%
Атаки
131
113
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
2
6
