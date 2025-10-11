Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Кармелита - Кариари Покочи 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-РикаКоста-Рика - Сегунда: КармелитаКариари Покочи, 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rafael Bolanos Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: Rafael Bolanos Stadium
Коста-Рика - Сегунда
Кармелита
87'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
Кариари Покочи
66'
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
Кариари Покочи icon
66'
Кармелита icon
87'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Кармелита - Угловой
17'
Кармелита - Незабитый пенальти
22'
Угловой
Кармелита - Угловой
35'
Угловой
Кармелита - Угловой
36'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,4
57'
Кариари Покочи - Незабитый пенальти
58'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
62'
Угловой
Кариари Покочи - Угловой
64'
Угловой
Кармелита - Угловой
66'
Кариари Покочи - 1-ый Гол
71'
Угловой
Кармелита - Угловой
87'
Кармелита - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Кармелита — Кариари Покочи

Команда Кармелита в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Кариари Покочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-7. Команда Кармелита в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кариари Покочи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Кариари Покочи, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Кармелита
Кармелита
Кариари Покочи
Кармелита
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Кариари Покочи
Кариари Покочи
1:1
Кармелита
Кармелита
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кармелита Кармелита
50%
Кариари Покочи Кариари Покочи
50%
Атаки
91
77
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
9
6
Удары в створ ворот
4
7
Игры 12 тур
06.11.2025
ФК Асерри
1:3
Консултантс Моравия
Завершен
13.10.2025
АД Муниципал Турриалба
-:-
АД Гресия
Отложен
13.10.2025
Маринейрос де Пунтаренас
-:-
Ур. д. Коронадо
Отложен
12.10.2025
АД Сарчи
1:3
Кепос Камбуте
Завершен
12.10.2025
PFA Santa Cruz
-:-
АД Кофутпа
Отменен
12.10.2025
Deportivo Upala
-:-
Inter San Carlos
Отменен
12.10.2025
ФК Асерри
-:-
Консултантс Моравия
Отменен
12.10.2025
Муниципаль Санта Ана
0:0
Pitbulls Santa Barbara
Завершен
11.10.2025
Кармелита
1:1
Кариари Покочи
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA