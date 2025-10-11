Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Коста-Рика — Коста-Рика - Сегунда : Кармелита — Кариари Покочи , 12 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rafael Bolanos Stadium .

Превью матча Кармелита — Кариари Покочи

Команда Кармелита в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-7. Команда Кариари Покочи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-7. Команда Кармелита в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кариари Покочи забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Кариари Покочи, в том матче сыграли вничью.