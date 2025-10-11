Смотреть онлайн Гояния (20) - Роял (20) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20: Гояния (20) — Роял (20) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .