Смотреть онлайн Гояния (20) - Роял (20) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20: Гояния (20) — Роял (20) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Превью матча Гояния (20) — Роял (20)
Команда Гояния (20) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-5. Команда Роял (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Гояния (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Роял (20) забивает 0, пропускает 0.