11.10.2025

Смотреть онлайн Гояния (20) - Роял (20) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Copa Goias U20: Гояния (20)Роял (20) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .

МСК
Brazil Copa Goias U20
Гояния (20)
90+2'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
Роял (20)
87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Роял (20) icon
87'
Гояния (20) icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Роял (20) - Угловой
15'
Угловой
Гояния (20) - Угловой
34'
Угловой
Роял (20) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
76'
Угловой
Гояния (20) - Угловой
86'
Угловой
Роял (20) - Угловой
87'
Роял (20) - 1-ый Гол
90+2'
Угловой
Гояния (20) - Угловой
90+2'
Гояния (20) - 2-ой Гол
90+5'
Угловой
Роял (20) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Гояния (20) — Роял (20)

Команда Гояния (20) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-5. Команда Роял (20), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Гояния (20) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Роял (20) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
103
110
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
