Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Кинтеро Унидо — АК Колина . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Кинтеро Унидо — АК Колина

Команда Кинтеро Унидо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-19. Команда АК Колина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-7. Команда Кинтеро Унидо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АК Колина забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды АК Колина, в том матче победу одержали хозяева.