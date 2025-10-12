Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Кинтеро Унидо - АК Колина 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Кинтеро УнидоАК Колина . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Кинтеро Унидо
4'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
АК Колина
71'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кинтеро Унидо icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Deportes Colina icon
71'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Кинтеро Унидо - 1-ый Гол
7'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
15'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
16'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
28'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
40'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
53'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
64'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
71'
Deportes Colina - 2-ой Гол
72'
Угловой
Кинтеро Унидо - Угловой
78'
Угловой
Deportes Colina - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Кинтеро Унидо — АК Колина

Команда Кинтеро Унидо в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-19. Команда АК Колина, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-7. Команда Кинтеро Унидо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. АК Колина забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды АК Колина, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кинтеро Унидо
Кинтеро Унидо
АК Колина
Кинтеро Унидо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.06.2025
АК Колина
АК Колина
5:0
Кинтеро Унидо
Кинтеро Унидо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Кинтеро Унидо Кинтеро Унидо
53%
АК Колина АК Колина
47%
Атаки
98
95
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
Dplus KIA Dplus KIA
G2 Esports G2 Esports
10 Ноября
23:30
G2 Esports G2 Esports
Dplus KIA Dplus KIA
10 Ноября
23:30
FaZe FaZe
Team BDS Team BDS
10 Ноября
23:30
ENTERPRISE ENTERPRISE
FURIA FURIA
10 Ноября
23:30
ALLINNERS ALLINNERS
Nemiga Nemiga
10 Ноября
21:00
Челмсфорд Челмсфорд
Хорнчерч Хорнчерч
10 Ноября
22:45
Runa Team Runa Team
Royal Jelly Royal Jelly
10 Ноября
22:00
Янник Синнер Янник Синнер
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
10 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA