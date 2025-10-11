Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Лота Швагер - Лаутаро де Буин 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Лота ШвагерЛаутаро де Буин . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Лота Швагер
45+3'
Завершен
1 : 2
11 октября 2025
Лаутаро де Буин
38'
75'
Смотреть онлайн
Лаутаро де Буин icon
38'
Лота Швагер icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1
Лаутаро де Буин icon
75'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
6'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
8'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
10'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
32'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
38'
Лаутаро де Буин - 1-ый Гол
45+3'
Лота Швагер - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
52'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
56'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
56'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
58'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
62'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
66'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
75'
Лаутаро де Буин - 3-ий Гол
85'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
90+3'
Угловой
Лаутаро де Буин - Угловой
90+5'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
90+6'
Угловой
Лота Швагер - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Лота Швагер — Лаутаро де Буин

Команда Лота Швагер в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Лаутаро де Буин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда Лота Швагер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лаутаро де Буин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Лаутаро де Буин, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Лота Швагер
Лота Швагер
Лаутаро де Буин
Лота Швагер
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.06.2025
Лаутаро де Буин
Лаутаро де Буин
0:1
Лота Швагер
Лота Швагер
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лота Швагер Лота Швагер
58%
Лаутаро де Буин Лаутаро де Буин
42%
Атаки
24
29
Угловые
8
7
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
13
8
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA