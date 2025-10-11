Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Лота Швагер — Лаутаро де Буин . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

Превью матча Лота Швагер — Лаутаро де Буин

Команда Лота Швагер в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-9. Команда Лаутаро де Буин, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 19-19. Команда Лота Швагер в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Лаутаро де Буин забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 июня 2025 на поле команды Лаутаро де Буин, в том матче победу одержали гостьи.