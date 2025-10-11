Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Чимбаронго — Кольчагуа КД . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Чимбаронго — Кольчагуа КД

Команда Чимбаронго в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-16. Команда Кольчагуа КД, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-4. Команда Чимбаронго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кольчагуа КД забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Кольчагуа КД, в том матче победу одержали хозяева.