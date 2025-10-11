Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Чимбаронго - Кольчагуа КД 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: ЧимбаронгоКольчагуа КД . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Чимбаронго
Завершен
0 : 2
11 октября 2025
Кольчагуа КД
45+4'
58'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Кольчагуа КД icon
45+4'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,0
Кольчагуа КД icon
58'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Чимбаронго FC - Угловой
27'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
27'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
28'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
38'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
39'
Угловой
Чимбаронго FC - Угловой
45+1'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
45+4'
Кольчагуа КД - 1-ый Гол
45+6'
Угловой
Чимбаронго FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 4,0
56'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
57'
Угловой
Кольчагуа КД - Угловой
58'
Кольчагуа КД - 2-ой Гол
66'
Угловой
Чимбаронго FC - Угловой
66'
Угловой
Чимбаронго FC - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,0

Превью матча Чимбаронго — Кольчагуа КД

Команда Чимбаронго в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 8-16. Команда Кольчагуа КД, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-4. Команда Чимбаронго в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кольчагуа КД забивает 2, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 июня 2025 на поле команды Кольчагуа КД, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чимбаронго
Чимбаронго
Кольчагуа КД
Чимбаронго
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.06.2025
Кольчагуа КД
Кольчагуа КД
2:1
Чимбаронго
Чимбаронго
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чимбаронго Чимбаронго
38%
Кольчагуа КД Кольчагуа КД
62%
Атаки
75
63
Угловые
5
7
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
3
11
Комментарии к матчу
