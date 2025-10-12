Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Титанес де Керетаро - Лобос БУАП 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Титанес де КеретароЛобос БУАП . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:11 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Титанес де Керетаро
53'
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Лобос БУАП
87'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Titanes de Querétaro icon
53'
Lobos Puebla icon
87'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Titanes de Querétaro
Пенальти
Lobos Puebla icon
Пенальти
Titanes de Querétaro
Пенальти
Lobos Puebla icon
Пенальти
Lobos Puebla icon
Пенальти
Titanes de Querétaro
Пенальти
Lobos Puebla icon
Пенальти
Titanes de Querétaro
Пенальти
Lobos Puebla icon
Пенальти
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Titanes de Querétaro - Угловой
29'
Угловой
Lobos Puebla - Угловой
40'
Угловой
Titanes de Querétaro - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
53'
Titanes de Querétaro - Незабитый пенальти
53'
Titanes de Querétaro - 1-ый Гол
69'
Угловой
Titanes de Querétaro - Угловой
87'
Lobos Puebla - 2-ой Гол
90+4'
Угловой
Titanes de Querétaro - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
1-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
2-ой
Lobos Puebla - Пенальти
2-ой
Titanes de Querétaro - Пенальти
3-ий
Lobos Puebla - Пенальти
4-ый
Lobos Puebla - Пенальти
4-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
6-ый
Lobos Puebla - Пенальти
6-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
7-ый
Lobos Puebla - Пенальти

Превью матча Титанес де Керетаро — Лобос БУАП

Статистика матча

Владение мячом
Титанес де Керетаро Титанес де Керетаро
61%
Лобос БУАП Лобос БУАП
39%
Атаки
71
62
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
11
9
Комментарии к матчу
