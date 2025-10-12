12.10.2025
Смотреть онлайн Титанес де Керетаро - Лобос БУАП 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Титанес де Керетаро — Лобос БУАП . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:11 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Завершен
1 : 1
12 октября 2025
Лобос БУАП
87'
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Lobos Puebla
87'
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
16'
Titanes de Querétaro - Угловой
29'
Lobos Puebla - Угловой
40'
Titanes de Querétaro - Угловой
53'
Titanes de Querétaro - Незабитый пенальти
53'
Titanes de Querétaro - 1-ый Гол
69'
Titanes de Querétaro - Угловой
87'
Lobos Puebla - 2-ой Гол
90+4'
Titanes de Querétaro - Угловой
1-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
2-ой
Lobos Puebla - Пенальти
2-ой
Titanes de Querétaro - Пенальти
3-ий
Lobos Puebla - Пенальти
4-ый
Lobos Puebla - Пенальти
4-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
6-ый
Lobos Puebla - Пенальти
6-ый
Titanes de Querétaro - Пенальти
7-ый
Lobos Puebla - Пенальти
Превью матча Титанес де Керетаро — Лобос БУАП
Статистика матча
Владение мячом
39%
Атаки
71
62
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
11
9
Комментарии к матчу