11.10.2025
Смотреть онлайн Атлетико Наярит - Sufacen Tepic 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Атлетико Наярит — Sufacen Tepic . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Атлетико Наярит
39'
42'
44'
52'
76'
Завершен
5 : 0
11 октября 2025
Атлетико Наярит
39'
Атлетико Наярит
42'
Атлетико Наярит
44'
Атлетико Наярит
52'
Атлетико Наярит
76'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
6'
Атлетико Наярит - Угловой
13'
Sufacen Tepic - Угловой
39'
Атлетико Наярит - 1-ый Гол
42'
Атлетико Наярит - 2-ой Гол
44'
Атлетико Наярит - 3-ий Гол
45+2'
Sufacen Tepic - Угловой
52'
Атлетико Наярит - 4-ый Гол
66'
Атлетико Наярит - Угловой
76'
Атлетико Наярит - 5-ый Гол
78'
Атлетико Наярит - Угловой
86'
Атлетико Наярит - Угловой
Превью матча Атлетико Наярит — Sufacen Tepic
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
84
76
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу