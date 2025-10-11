Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Наярит - Sufacen Tepic 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Атлетико НаяритSufacen Tepic . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Атлетико Наярит
39'
42'
44'
52'
76'
Завершен
5 : 0
11 октября 2025
Sufacen Tepic
Смотреть онлайн
Атлетико Наярит icon
39'
Атлетико Наярит icon
42'
Атлетико Наярит icon
44'
Счет после первого тайма 3:0
Атлетико Наярит icon
52'
Атлетико Наярит icon
76'
Матч закончился со счётом 5:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Атлетико Наярит - Угловой
13'
Угловой
Sufacen Tepic - Угловой
39'
Атлетико Наярит - 1-ый Гол
42'
Атлетико Наярит - 2-ой Гол
44'
Атлетико Наярит - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Sufacen Tepic - Угловой
Счет после первого тайма 3:0
52'
Атлетико Наярит - 4-ый Гол
66'
Угловой
Атлетико Наярит - Угловой
76'
Атлетико Наярит - 5-ый Гол
78'
Угловой
Атлетико Наярит - Угловой
86'
Угловой
Атлетико Наярит - Угловой
Матч закончился со счётом 5:0

Превью матча Атлетико Наярит — Sufacen Tepic

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Наярит Атлетико Наярит
52%
Sufacen Tepic Sufacen Tepic
48%
Атаки
84
76
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
