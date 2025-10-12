12.10.2025
Смотреть онлайн Atlético Leonés - У.А. Закатекас II 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Atlético Leonés — У.А. Закатекас II . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Atlético Leonés
4'
17'
Завершен
2 : 2
12 октября 2025
У.А. Закатекас II
45'
48'
Atlético Leonés
17'
Счет после первого тайма 2:1
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Atlético Leonés - Угловой
4'
Atlético Leonés - 1-ый Гол
8'
Atlético Leonés - Угловой
12'
У.А. Закатекас II - Угловой
17'
Atlético Leonés - 2-ой Гол
30'
Atlético Leonés - Угловой
34'
Atlético Leonés - Угловой
35'
Atlético Leonés - Угловой
45'
У.А. Закатекас II - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
48'
У.А. Закатекас II - 4-ый Гол
55'
Atlético Leonés - Угловой
76'
У.А. Закатекас II - Угловой
80'
У.А. Закатекас II - Угловой
81'
У.А. Закатекас II - Угловой
84'
Atlético Leonés - Угловой
90'
Atlético Leonés - Угловой
90+1'
Atlético Leonés - Угловой
90+3'
Atlético Leonés - Угловой
90+6'
Atlético Leonés - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2
1-ый
Atlético Leonés - Пенальти
2-ой
Atlético Leonés - Пенальти
3-ий
Atlético Leonés - Пенальти
Превью матча Atlético Leonés — У.А. Закатекас II
Статистика матча
Владение мячом
55%
Атаки
81
68
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
7
Комментарии к матчу