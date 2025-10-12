Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Pabellón FC - Cefor Promotora San Luis 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Pabellón FCCefor Promotora San Luis . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Pabellón FC
4'
31'
89'
Завершен
3 : 0
12 октября 2025
Cefor Promotora San Luis
Смотреть онлайн
Pabellón FC icon
4'
Pabellón FC icon
31'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
Pabellón FC icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Текстовая трансляция
4'
Pabellón FC - 1-ый Гол
8'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
10'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
20'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
31'
Pabellón FC - 2-ой Гол
35'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
36'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
51'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
58'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
61'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
69'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
73'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
76'
Угловой
Cefor Promotora San Luis - Угловой
89'
Pabellón FC - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2

Превью матча Pabellón FC — Cefor Promotora San Luis

Статистика матча

Владение мячом
Pabellón FC Pabellón FC
48%
Cefor Promotora San Luis Cefor Promotora San Luis
52%
Атаки
95
103
Угловые
0
11
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
7
3
Комментарии к матчу
