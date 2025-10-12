12.10.2025
Смотреть онлайн Pabellón FC - Cefor Promotora San Luis 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Pabellón FC — Cefor Promotora San Luis . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
Pabellón FC
4'
31'
89'
Завершен
3 : 0
12 октября 2025
Pabellón FC
4'
Pabellón FC
31'
Счет после первого тайма 2:0 : 3,2
Pabellón FC
89'
Матч закончился со счётом 3:0 : 3,2
Текстовая трансляция
4'
Pabellón FC - 1-ый Гол
8'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
10'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
20'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
31'
Pabellón FC - 2-ой Гол
35'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
36'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
51'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
58'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
61'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
69'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
73'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
76'
Cefor Promotora San Luis - Угловой
89'
Pabellón FC - 3-ий Гол
Превью матча Pabellón FC — Cefor Promotora San Luis
Статистика матча
Владение мячом
48%
Атаки
95
103
Угловые
0
11
Удары мимо ворот
7
10
Удары в створ ворот
7
3
