Смотреть онлайн CD Ingenio - Тищуипэйа 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: CD Ingenio — Тищуипэйа . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча CD Ingenio — Тищуипэйа
Команда CD Ingenio в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-3. Команда Тищуипэйа, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 35-8. Команда CD Ingenio в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тищуипэйа забивает 4, пропускает 1.