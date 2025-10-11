Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн CD Ingenio - Тищуипэйа 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Bolivia Copa Simon Bolivar: CD IngenioТищуипэйа . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Bolivia Copa Simon Bolivar
CD Ingenio
10'
19'
28'
Завершен
3 : 3
11 октября 2025
Тищуипэйа
21'
35'
58'
CD Ingenio icon
10'
CD Ingenio icon
19'
Тищуипэйа icon
21'
CD Ingenio icon
28'
Тищуипэйа icon
35'
Счет после первого тайма 3:2
Тищуипэйа icon
58'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Тищуипэйа - Угловой
8'
Угловой
Тищуипэйа - Угловой
10'
CD Ingenio - 1-ый Гол
19'
CD Ingenio - 2-ой Гол
21'
Тищуипэйа - 3-ий Гол
28'
CD Ingenio - 4-ый Гол
34'
Угловой
Тищуипэйа - Угловой
35'
Тищуипэйа - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
51'
Угловой
CD Ingenio - Угловой
58'
Тищуипэйа - 6-ый Гол
70'
Угловой
CD Ingenio - Угловой
76'
Угловой
CD Ingenio - Угловой
90+5'
Угловой
Тищуипэйа - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча CD Ingenio — Тищуипэйа

Команда CD Ingenio в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 12-3. Команда Тищуипэйа, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 35-8. Команда CD Ingenio в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тищуипэйа забивает 4, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
99
95
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
7
Удары в створ ворот
9
12
