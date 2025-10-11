11.10.2025
Смотреть онлайн Vila Nova (W) - Anapolina (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Goiano Women: Vila Nova (W) — Anapolina (W) . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Campeonato Goiano Women
Vila Nova (W)
52'
Завершен
1 : 0
11 октября 2025
Текстовая трансляция
24'
Anapolina (W) - Угловой
39'
Anapolina (W) - Угловой
43'
Vila Nova (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
51'
Anapolina (W) - Угловой
52'
Vila Nova (W) - 1-ый Гол
59'
Anapolina (W) - Угловой
60'
Vila Nova (W) - Угловой
63'
Anapolina (W) - Угловой
67'
Anapolina (W) - Угловой
67'
Anapolina (W) - Угловой
85'
Anapolina (W) - Угловой
87'
Vila Nova (W) - Угловой
90+4'
Vila Nova (W) - Угловой
90+5'
Vila Nova (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,2
Превью матча Vila Nova (W) — Anapolina (W)
Статистика матча
Атаки
94
108
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу