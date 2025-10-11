11.10.2025
Смотреть онлайн Luminense - Тимон ЕК 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Maranhense B: Luminense — Тимон ЕК . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
7'
Luminense - Угловой
45+3'
Тимон ЕК (MA) - Угловой
56'
Тимон ЕК (MA) - Угловой
69'
Luminense - Угловой
86'
Luminense - Угловой
89'
Luminense - Угловой
90+4'
Luminense - Угловой
Превью матча Luminense — Тимон ЕК
Статистика матча
Комментарии к матчу