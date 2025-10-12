Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн CF Gallos Nuevo León - Gavilanes FC Matamoros II 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: CF Gallos Nuevo LeónGavilanes FC Matamoros II . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
CF Gallos Nuevo León
3'
37'
Завершен
2 : 2
12 октября 2025
Gavilanes FC Matamoros II
48'
90+7'
CF Gallos Nuevo León icon
3'
CF Gallos Nuevo León icon
37'
Счет после первого тайма 2:0
Gavilanes FC Matamoros II icon
48'
Gavilanes FC Matamoros II icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
CF Gallos Nuevo León - 1-ый Гол
7'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
14'
Угловой
CF Gallos Nuevo León - Угловой
36'
Угловой
CF Gallos Nuevo León - Угловой
37'
CF Gallos Nuevo León - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
CF Gallos Nuevo León - Угловой
45+1'
Угловой
CF Gallos Nuevo León - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Gavilanes FC Matamoros II - 3-ий Гол
62'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
72'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
78'
Угловой
CF Gallos Nuevo León - Угловой
90+6'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
90+6'
Угловой
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
90+7'
Gavilanes FC Matamoros II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча CF Gallos Nuevo León — Gavilanes FC Matamoros II

Статистика матча

Владение мячом
CF Gallos Nuevo León CF Gallos Nuevo León
47%
Gavilanes FC Matamoros II Gavilanes FC Matamoros II
53%
Атаки
73
79
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
9
11
Комментарии к матчу
