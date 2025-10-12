12.10.2025
Смотреть онлайн CF Gallos Nuevo León - Gavilanes FC Matamoros II 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: CF Gallos Nuevo León — Gavilanes FC Matamoros II . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Mexico Liga TDP
CF Gallos Nuevo León
3'
37'
Завершен
2 : 2
12 октября 2025
Gavilanes FC Matamoros II
48'
90+7'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
3'
CF Gallos Nuevo León - 1-ый Гол
7'
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
14'
CF Gallos Nuevo León - Угловой
36'
CF Gallos Nuevo León - Угловой
37'
CF Gallos Nuevo León - 2-ой Гол
45+1'
CF Gallos Nuevo León - Угловой
45+1'
CF Gallos Nuevo León - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Gavilanes FC Matamoros II - 3-ий Гол
62'
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
72'
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
78'
CF Gallos Nuevo León - Угловой
90+6'
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
90+6'
Gavilanes FC Matamoros II - Угловой
90+7'
Gavilanes FC Matamoros II - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2
Превью матча CF Gallos Nuevo León — Gavilanes FC Matamoros II
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
73
79
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
9
11
Комментарии к матчу