Смотреть онлайн Азукарерос де Тезонапа - Политехнико 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Азукарерос де Тезонапа — Политехнико . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Азукарерос де Тезонапа — Политехнико
Команда Азукарерос де Тезонапа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Политехнико, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда Азукарерос де Тезонапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Политехнико забивает 1, пропускает 0.