12.10.2025

Смотреть онлайн Азукарерос де Тезонапа - Политехнико 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga TDP: Азукарерос де ТезонапаПолитехнико . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga TDP
Азукарерос де Тезонапа
Завершен
0 : 1
12 октября 2025
Политехнико
7'
Смотреть онлайн
FC Politécnico icon
7'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
7'
FC Politécnico - 1-ый Гол
11'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
19'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
25'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
26'
Угловой
FC Politécnico - Угловой
28'
Угловой
FC Politécnico - Угловой
33'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
45'
Угловой
FC Politécnico - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
47'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
55'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
57'
Угловой
FC Politécnico - Угловой
58'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
68'
Угловой
FC Politécnico - Угловой
73'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
81'
Угловой
Азукарерос де Тезонапа - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Азукарерос де Тезонапа — Политехнико

Команда Азукарерос де Тезонапа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 10-2. Команда Политехнико, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 6-0. Команда Азукарерос де Тезонапа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Политехнико забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Азукарерос де Тезонапа Азукарерос де Тезонапа
62%
Политехнико Политехнико
38%
Атаки
73
71
Угловые
11
5
Удары мимо ворот
13
1
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
