Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Western Springs (W) - Petone FC (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира New Zealand National League Women: Western Springs (W)Petone FC (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
New Zealand National League Women
Western Springs (W)
23'
36'
62'
Завершен
3 : 1
12 октября 2025
Petone FC (W)
45+5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Western Springs (W) icon
23'
Western Springs (W) icon
36'
Petone FC (W) icon
45+5'
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
Western Springs (W) icon
62'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
8'
Угловой
Petone FC (W) - Угловой
18'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
23'
Western Springs (W) - 1-ый Гол
35'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
36'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
36'
Western Springs (W) - 2-ой Гол
42'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
45+5'
Угловой
Petone FC (W) - Угловой
45+5'
Petone FC (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 0,1
62'
Western Springs (W) - 4-ый Гол
65'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
67'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
85'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
87'
Угловой
Western Springs (W) - Угловой
89'
Угловой
Petone FC (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,1

Превью матча Western Springs (W) — Petone FC (W)

Команда Western Springs (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-4. Команда Petone FC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Western Springs (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Petone FC (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Western Springs (W) Western Springs (W)
63%
Petone FC (W) Petone FC (W)
37%
Атаки
83
53
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
8
1
Удары в створ ворот
11
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA