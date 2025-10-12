Смотреть онлайн Queretaro U19 (W) - Puebla U19 (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Queretaro U19 (W) — Puebla U19 (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .
Превью матча Queretaro U19 (W) — Puebla U19 (W)
Команда Queretaro U19 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 6-10. Команда Puebla U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Queretaro U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Puebla U19 (W) забивает 1, пропускает 0.