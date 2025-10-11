Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Corinthians (W) - Boca Juniors (W) 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Corinthians (W)Boca Juniors (W), Четвертьфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti
Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А
Corinthians (W)
7'
12'
41'
68'
Завершен
4 : 0
11 октября 2025
Boca Juniors (W)
Смотреть онлайн
Corinthians (W) icon
7'
Corinthians (W) icon
12'
Corinthians (W) icon
41'
Счет после первого тайма 3:0
Corinthians (W) icon
68'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
7'
Corinthians (W) - 1-ый Гол
12'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
12'
Corinthians (W) - 2-ой Гол
23'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
25'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
41'
Corinthians (W) - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0
68'
Corinthians (W) - 4-ый Гол
70'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
77'
Угловой
Boca Juniors (W) - Угловой
81'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
81'
Угловой
Corinthians (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Corinthians (W) — Boca Juniors (W)

Команда Corinthians (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-3. Команда Boca Juniors (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Corinthians (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Boca Juniors (W) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Corinthians (W) Corinthians (W)
60%
Boca Juniors (W) Boca Juniors (W)
40%
Атаки
123
112
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
10
1
Игры Четвертьфинал
13.10.2025
Deportivo Cali (W)
2:0
Сан-Паулу (Ж)
Завершен
12.10.2025
Colo Colo (W)
1:0
Libertad Asuncion (W)
Завершен
12.10.2025
Ferroviaria (W)
3:0
Independiente del Valle (W)
Завершен
11.10.2025
Corinthians (W)
4:0
Boca Juniors (W)
Завершен
09.10.2025
Libertad Asuncion (W)
0:0
Nacional De Football (W)
Завершен
09.10.2025
Independiente Santa Fe (W)
0:1
Corinthians (W)
Завершен
09.10.2025
Independiente del Valle (W)
5:0
Always Ready (W)
Завершен
08.10.2025
Ferroviaria (W)
0:0
Boca Juniors (W)
Завершен
08.10.2025
Alianza Lima (W)
1:1
Adiffem (W)
Завершен
