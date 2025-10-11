Смотреть онлайн Corinthians (W) - Boca Juniors (W) 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Corinthians (W) — Boca Juniors (W), Четвертьфинал . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Jose Liberatti.
Превью матча Corinthians (W) — Boca Juniors (W)
Команда Corinthians (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 13-3. Команда Boca Juniors (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-3. Команда Corinthians (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Boca Juniors (W) забивает 1, пропускает 0.