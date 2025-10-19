Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз II - Ванкувер Уайткэпс II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Колорадо Рэпидз IIВанкувер Уайткэпс II, 611 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк.

МСК, 611 тур, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
USA MLS Next Pro League
Колорадо Рэпидз II
7'
72'
86'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Ванкувер Уайткэпс II
14'
90+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Колорадо Рэпидз II icon
7'
Ванкувер Уайткэпс II icon
14'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
Колорадо Рэпидз II icon
72'
Колорадо Рэпидз II icon
86'
Ванкувер Уайткэпс II icon
90+1'
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,3
Текстовая трансляция
7'
Колорадо Рэпидз II - 1-ый Гол
14'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
14'
Ванкувер Уайткэпс II - 2-ой Гол
38'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
45+1'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,3
59'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
72'
Колорадо Рэпидз II - 3-ий Гол
83'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
85'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
86'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
86'
Колорадо Рэпидз II - 4-ый Гол
90+1'
Ванкувер Уайткэпс II - 5-ый Гол
90+2'
Угловой
Колорадо Рэпидз II - Угловой
90+4'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 3,3

Превью матча Колорадо Рэпидз II — Ванкувер Уайткэпс II

Команда Колорадо Рэпидз II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 30-17. Команда Ванкувер Уайткэпс II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 23-22. Команда Колорадо Рэпидз II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Уайткэпс II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Колорадо Рэпидз II, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Колорадо Рэпидз II
Колорадо Рэпидз II
Ванкувер Уайткэпс II
Колорадо Рэпидз II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
14.07.2025
Колорадо Рэпидз II
Колорадо Рэпидз II
0:0
Ванкувер Уайткэпс II
Ванкувер Уайткэпс II
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
65
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
2
6
Удары в створ ворот
9
7
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Берн Берн
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
18 Ноября
21:45
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
Варта Заверце Варта Заверце
18 Ноября
22:00
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA