Превью матча Колорадо Рэпидз II — Ванкувер Уайткэпс II

Команда Колорадо Рэпидз II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 30-17. Команда Ванкувер Уайткэпс II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 23-22. Команда Колорадо Рэпидз II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Уайткэпс II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 июля 2025 на поле команды Колорадо Рэпидз II, в том матче сыграли вничью.