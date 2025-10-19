Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Филадельфия Юнион II — Цинциннати II , 611 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк .

Превью матча Филадельфия Юнион II — Цинциннати II

Команда Филадельфия Юнион II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-13. Команда Цинциннати II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-18. Команда Филадельфия Юнион II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Цинциннати II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Цинциннати II, в том матче победу одержали гостьи.