19.10.2025

Смотреть онлайн Филадельфия Юнион II - Цинциннати II 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Филадельфия Юнион IIЦинциннати II, 611 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк.

МСК, 611 тур, Стадион: ППЛ Парк
USA MLS Next Pro League
Филадельфия Юнион II
10'
64'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Цинциннати II
37'
Смотреть онлайн
Филадельфия Юнион II icon
10'
Цинциннати II icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Филадельфия Юнион II icon
64'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
10'
Филадельфия Юнион II - 1-ый Гол
25'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
27'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
37'
Цинциннати II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
48'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
49'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
54'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
58'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
60'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
64'
Филадельфия Юнион II - 3-ий Гол
67'
Угловой
Филадельфия Юнион II - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Филадельфия Юнион II — Цинциннати II

Команда Филадельфия Юнион II в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 21-13. Команда Цинциннати II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-18. Команда Филадельфия Юнион II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Цинциннати II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Цинциннати II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Филадельфия Юнион II
Филадельфия Юнион II
Цинциннати II
Филадельфия Юнион II
3 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.09.2025
Цинциннати II
Цинциннати II
1:2
Филадельфия Юнион II
Филадельфия Юнион II
Обзор
04.08.2025
Филадельфия Юнион II
Филадельфия Юнион II
1:0
Цинциннати II
Цинциннати II
Обзор
04.06.2025
Цинциннати II
Цинциннати II
1:4
Филадельфия Юнион II
Филадельфия Юнион II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Филадельфия Юнион II Филадельфия Юнион II
41%
Цинциннати II Цинциннати II
59%
Атаки
40
42
Угловые
10
0
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
11
4
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
