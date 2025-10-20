Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Нью-Инглэнд Революшн II — Чикаго Файр II , 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум .

Превью матча Нью-Инглэнд Революшн II — Чикаго Файр II

Команда Нью-Инглэнд Революшн II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-14. Команда Чикаго Файр II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 36-23. Команда Нью-Инглэнд Революшн II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Чикаго Файр II забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Чикаго Файр II, в том матче победу одержали гостьи.