Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Нью-Инглэнд Революшн II - Чикаго Файр II 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Нью-Инглэнд Революшн IIЧикаго Файр II, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум.

МСК, 611 тур, Стадион: Джилетт Стэдиум
USA MLS Next Pro League
Нью-Инглэнд Революшн II
Завершен
0 : 1
20 октября 2025
Чикаго Файр II
86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Чикаго Файр II icon
86'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
13'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
22'
Угловой
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
30'
Угловой
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Нью-Инглэнд Революшн II - Угловой
68'
Угловой
Чикаго Файр II - Угловой
86'
Чикаго Файр II - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Нью-Инглэнд Революшн II — Чикаго Файр II

Команда Нью-Инглэнд Революшн II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-14. Команда Чикаго Файр II, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 36-23. Команда Нью-Инглэнд Революшн II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Чикаго Файр II забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды Чикаго Файр II, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Нью-Инглэнд Революшн II
Нью-Инглэнд Революшн II
Чикаго Файр II
Нью-Инглэнд Революшн II
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.07.2025
Чикаго Файр II
Чикаго Файр II
3:4
Нью-Инглэнд Революшн II
Нью-Инглэнд Революшн II
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
1
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Испания Испания
Турция Турция
18 Ноября
22:45
Саут Шилдс Саут Шилдс
Оксфорд Сити Оксфорд Сити
18 Ноября
22:45
Уэстон-сьюпер-Мэр Уэстон-сьюпер-Мэр
Эббсфлит Юнайтед Эббсфлит Юнайтед
18 Ноября
22:45
Слау Таун Слау Таун
Фарнборо Фарнборо
18 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA