20.10.2025

Смотреть онлайн Сент-Луис Сити II - Ventura County FC 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Сент-Луис Сити IIVentura County FC, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark.

МСК, 611 тур, Стадион: Citypark
USA MLS Next Pro League
Сент-Луис Сити II
3'
81'
87'
Завершен
3 : 0
20 октября 2025
Ventura County FC
Смотреть онлайн
St. Louis City SC II icon
3'
Счет после первого тайма 1:0
St. Louis City SC II icon
81'
St. Louis City SC II icon
87'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
3'
St. Louis City SC II - 1-ый Гол
13'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
16'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
24'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
25'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
26'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
38'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
44'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
71'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
81'
St. Louis City SC II - 2-ой Гол
84'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
87'
St. Louis City SC II - 3-ий Гол
90'
Угловой
Ventura County FC - Угловой
90+2'
Угловой
St. Louis City SC II - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Сент-Луис Сити II — Ventura County FC

Команда Сент-Луис Сити II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 31-20. Команда Ventura County FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 22-30. Команда Сент-Луис Сити II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ventura County FC забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июля 2025 на поле команды Сент-Луис Сити II, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сент-Луис Сити II
Сент-Луис Сити II
Ventura County FC
Сент-Луис Сити II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.07.2025
Сент-Луис Сити II
Сент-Луис Сити II
1:1
Ventura County FC
Ventura County FC
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сент-Луис Сити II Сент-Луис Сити II
52%
Ventura County FC Ventura County FC
48%
Атаки
83
58
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
16
4
Комментарии к матчу
