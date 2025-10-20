Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Сент-Луис Сити II — Ventura County FC , 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Citypark .

Превью матча Сент-Луис Сити II — Ventura County FC

Команда Сент-Луис Сити II в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 31-20. Команда Ventura County FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 22-30. Команда Сент-Луис Сити II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ventura County FC забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 июля 2025 на поле команды Сент-Луис Сити II, в том матче сыграли вничью.