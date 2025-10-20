Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Чаттануга - Huntsville City 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: ЧаттанугаHuntsville City, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Finley Stadium Davenport Field.

МСК, 611 тур, Стадион: Finley Stadium Davenport Field
USA MLS Next Pro League
Чаттануга
Завершен
0 : 2
20 октября 2025
Huntsville City
42'
76'
Смотреть онлайн
Huntsville City icon
42'
Счет после первого тайма 0:1
Huntsville City icon
76'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Чаттануга - Угловой
9'
Угловой
Huntsville City - Угловой
10'
Угловой
Huntsville City - Угловой
10'
Угловой
Huntsville City - Угловой
12'
Угловой
Huntsville City - Угловой
16'
Угловой
Huntsville City - Угловой
32'
Угловой
Huntsville City - Угловой
32'
Угловой
Huntsville City - Угловой
36'
Угловой
Huntsville City - Угловой
42'
Huntsville City - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
63'
Угловой
Huntsville City - Угловой
65'
Угловой
Чаттануга - Угловой
65'
Угловой
Чаттануга - Угловой
76'
Huntsville City - 2-ой Гол
84'
Угловой
Чаттануга - Угловой
87'
Угловой
Huntsville City - Угловой
90+3'
Угловой
Чаттануга - Угловой
90+3'
Угловой
Чаттануга - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Чаттануга — Huntsville City

Команда Чаттануга в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-16. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-13. Команда Чаттануга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Huntsville City забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Чаттануга, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Чаттануга
Чаттануга
Huntsville City
Чаттануга
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
24.08.2025
Чаттануга
Чаттануга
1:0
Huntsville City
Huntsville City
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чаттануга Чаттануга
38%
Huntsville City Huntsville City
62%
Атаки
57
86
Угловые
6
10
Удары мимо ворот
2
3
Удары в створ ворот
3
11
