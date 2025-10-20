Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Чаттануга — Huntsville City , 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Finley Stadium Davenport Field .

Превью матча Чаттануга — Huntsville City

Команда Чаттануга в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-16. Команда Huntsville City, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 22-13. Команда Чаттануга в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Huntsville City забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Чаттануга, в том матче победу одержали хозяева.