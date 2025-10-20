Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League : Реал Монархс — Миннесота Юнайтед II , 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zions Bank Stadium .

Превью матча Реал Монархс — Миннесота Юнайтед II

Команда Реал Монархс в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-14. Команда Миннесота Юнайтед II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Реал Монархс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Миннесота Юнайтед II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Реал Монархс, в том матче победу одержали хозяева.