20.10.2025

Смотреть онлайн Реал Монархс - Миннесота Юнайтед II 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: Реал МонархсМиннесота Юнайтед II, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zions Bank Stadium.

МСК, 611 тур, Стадион: Zions Bank Stadium
USA MLS Next Pro League
Реал Монархс
24'
Завершен
1 : 2
20 октября 2025
Миннесота Юнайтед II
66'
86'
Смотреть онлайн
Реал Монархс icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
Minnesota United FC II icon
66'
Minnesota United FC II icon
86'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,4
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
24'
Реал Монархс - 1-ый Гол
27'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
35'
Угловой
Minnesota United FC II - Угловой
39'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,4
66'
Minnesota United FC II - 2-ой Гол
68'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
86'
Minnesota United FC II - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Реал Монархс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,4

Превью матча Реал Монархс — Миннесота Юнайтед II

Команда Реал Монархс в последних 10 матчах одержала 7 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 24-14. Команда Миннесота Юнайтед II, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Реал Монархс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Миннесота Юнайтед II забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 августа 2025 на поле команды Реал Монархс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Реал Монархс
Реал Монархс
Миннесота Юнайтед II
Реал Монархс
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
25.08.2025
Реал Монархс
Реал Монархс
3:2
Миннесота Юнайтед II
Миннесота Юнайтед II
Обзор
13.07.2025
Миннесота Юнайтед II
Миннесота Юнайтед II
2:1
Реал Монархс
Реал Монархс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Реал Монархс Реал Монархс
52%
Миннесота Юнайтед II Миннесота Юнайтед II
48%
Атаки
50
57
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
4
9
Удары в створ ворот
3
6
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
