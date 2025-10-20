Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн The Town - Норт Техас 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The TownНорт Техас, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум.

МСК, 611 тур, Стадион: Авайя Стэдиум
USA MLS Next Pro League
The Town
32'
48'
82'
Завершен
3 : 0
20 октября 2025
Норт Техас
Смотреть онлайн
The Town icon
32'
Счет после первого тайма 1:0
The Town icon
48'
The Town icon
82'
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,3
Текстовая трансляция
14'
Угловой
The Town - Угловой
26'
Угловой
The Town - Угловой
31'
Угловой
The Town - Угловой
32'
Угловой
The Town - Угловой
32'
The Town - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
48'
The Town - 2-ой Гол
52'
Угловой
The Town - Угловой
67'
Угловой
The Town - Угловой
82'
The Town - 3-ий Гол
85'
Угловой
The Town - Угловой
86'
Угловой
Норт Техас - Угловой
89'
Угловой
The Town - Угловой
90+3'
Угловой
Норт Техас - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0 : 0,3

Превью матча The Town — Норт Техас

Команда The Town в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-17. Команда Норт Техас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-28. Команда The Town в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Норт Техас забивает 2, пропускает 3.

Статистика матча

Владение мячом
The Town The Town
45%
Норт Техас Норт Техас
55%
Атаки
80
81
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
13
2
Удары в створ ворот
8
1
Игры 611 тур
20.10.2025
The Town
3:0
Норт Техас
Завершен
20.10.2025
Реал Монархс
1:2
Миннесота Юнайтед II
Завершен
20.10.2025
Сент-Луис Сити II
3:0
Ventura County FC
Завершен
20.10.2025
Ред Буллс II
5:1
Carolina Core FC
Завершен
20.10.2025
Чаттануга
0:2
Huntsville City
Завершен
20.10.2025
Нью-Инглэнд Революшн II
0:1
Чикаго Файр II
Завершен
19.10.2025
Колорадо Рэпидз II
3:2
Ванкувер Уайткэпс II
Завершен
19.10.2025
Филадельфия Юнион II
2:1
Цинциннати II
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA