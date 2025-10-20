Смотреть онлайн The Town - Норт Техас 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA MLS Next Pro League: The Town — Норт Техас, 611 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Авайя Стэдиум.
Превью матча The Town — Норт Техас
Команда The Town в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-17. Команда Норт Техас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 21-28. Команда The Town в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Норт Техас забивает 2, пропускает 3.