Смотреть онлайн Вилланова (Ж) - Providence Women 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Вилланова (Ж) — Providence Women . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Higgins Soccer Complex.
Превью матча Вилланова (Ж) — Providence Women
Команда Вилланова (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 1-3. Команда Providence Women, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-5. Команда Вилланова (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Providence Women забивает 1, пропускает 1.