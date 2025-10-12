12.10.2025
Смотреть онлайн Вашингтон Стэйт (Ж) - Лойола Мэримаунт (Ж) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Вашингтон Стэйт (Ж) — Лойола Мэримаунт (Ж) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Lower Soccer Field.
МСК, Стадион: Lower Soccer Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 0
12 октября 2025
Превью матча Вашингтон Стэйт (Ж) — Лойола Мэримаунт (Ж)
Комментарии к матчу