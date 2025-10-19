19.10.2025
Смотреть онлайн Virginia Tech Women - Duke Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Virginia Tech Women — Duke Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sandra D. Thompson Field.
МСК, Стадион: Sandra D. Thompson Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Превью матча Virginia Tech Women — Duke Women
Комментарии к матчу