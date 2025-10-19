19.10.2025
Смотреть онлайн Syracuse Women - Boston College Women 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Syracuse Women — Boston College Women . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе SU Soccer Stadium.
МСК, Стадион: SU Soccer Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Превью матча Syracuse Women — Boston College Women
Комментарии к матчу