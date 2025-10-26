Смотреть онлайн West Virginia Women - Oklahoma State Women 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: West Virginia Women — Oklahoma State Women . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Dick Dlesk Soccer Stadium.
Превью матча West Virginia Women — Oklahoma State Women
Команда West Virginia Women в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-4.