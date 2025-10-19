19.10.2025
Смотреть онлайн Лафайет (Ж) - Army Black Knights (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Лафайет (Ж) — Army Black Knights (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mike Bourger '44 Field at Oaks Stadium.
МСК, Стадион: Mike Bourger '44 Field at Oaks Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Превью матча Лафайет (Ж) — Army Black Knights (W)
Комментарии к матчу