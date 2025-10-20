Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Кал Стейт Нортридж (Ж) - УК Дэвис (Ж) 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей - Женщины: Кал Стейт Нортридж (Ж)УК Дэвис (Ж) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Matador Soccer Field.

МСК, Стадион: Matador Soccer Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Кал Стейт Нортридж (Ж)
Завершен
1 : 0
20 октября 2025
УК Дэвис (Ж)
Превью матча Кал Стейт Нортридж (Ж) — УК Дэвис (Ж)

Команда Кал Стейт Нортридж (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0.

иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA