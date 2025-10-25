25.10.2025
Смотреть онлайн Истерн Вашингтон (Ж) - Нортерн Аризона (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Истерн Вашингтон (Ж) — Нортерн Аризона (Ж) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе EWU Soccer Field.
МСК, Стадион: EWU Soccer Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Превью матча Истерн Вашингтон (Ж) — Нортерн Аризона (Ж)
История последних встреч
Истерн Вашингтон (Ж)
Нортерн Аризона (Ж)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
05.11.2025
Истерн Вашингтон (Ж)
1:2
Нортерн Аризона (Ж)
