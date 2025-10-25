25.10.2025
Смотреть онлайн Айдахо (Ж) - Нортерн Колорадо (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Айдахо (Ж) — Нортерн Колорадо (Ж) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе P1FCU Kibbie Dome.
МСК, Стадион: P1FCU Kibbie Dome
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Превью матча Айдахо (Ж) — Нортерн Колорадо (Ж)
Комментарии к матчу