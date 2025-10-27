Смотреть онлайн Калифорния Баптист (Ж) - Южная Юта (Ж) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Калифорния Баптист (Ж) — Южная Юта (Ж) . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CBU Soccer Field.
Превью матча Калифорния Баптист (Ж) — Южная Юта (Ж)
Команда Калифорния Баптист (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-3. Команда Южная Юта (Ж), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 1-8. Команда Калифорния Баптист (Ж) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Южная Юта (Ж) забивает 0, пропускает 1.