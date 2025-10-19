19.10.2025
Смотреть онлайн Miami (W) - Stanford (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Miami (W) — Stanford (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Cobb Stadium.
МСК, Стадион: Cobb Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 3
19 октября 2025
Превью матча Miami (W) — Stanford (W)
Комментарии к матчу