Смотреть онлайн Ferroviaria (W) - Independiente del Valle (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Ferroviaria (W) — Independiente del Valle (W), Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Превью матча Ferroviaria (W) — Independiente del Valle (W)
Команда Ferroviaria (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Independiente del Valle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-2. Команда Ferroviaria (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Independiente del Valle (W) забивает 1, пропускает 0.