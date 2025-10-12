Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Ferroviaria (W) - Independiente del Valle (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А: Ferroviaria (W)Independiente del Valle (W), Четвертьфинал . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estádio Brinco de Ouro da Princesa.

МСК, Четвертьфинал, Стадион: Estádio Brinco de Ouro da Princesa
Кубок Либертадорес. Женщины, Группа А
Ferroviaria (W)
5'
30'
85'
Завершен
3 : 0
12 октября 2025
Independiente del Valle (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Ferroviaria (W) icon
5'
Ferroviaria (W) icon
30'
Счет после первого тайма 2:0
Ferroviaria (W) icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
5'
Ferroviaria (W) - 1-ый Гол
30'
Ferroviaria (W) - 2-ой Гол
35'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
38'
Угловой
Independiente del Valle (W) - Угловой
43'
Угловой
Ferroviaria (W) - Угловой
45+3'
Угловой
Independiente del Valle (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
56'
Угловой
Independiente del Valle (W) - Угловой
57'
Угловой
Independiente del Valle (W) - Угловой
85'
Ferroviaria (W) - 3-ий Гол
90+5'
Угловой
Independiente del Valle (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Ferroviaria (W) — Independiente del Valle (W)

Команда Ferroviaria (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда Independiente del Valle (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-2. Команда Ferroviaria (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Independiente del Valle (W) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Ferroviaria (W) Ferroviaria (W)
37%
Independiente del Valle (W) Independiente del Valle (W)
63%
Атаки
92
126
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
6
3
Игры Четвертьфинал
13.10.2025
Deportivo Cali (W)
2:0
Сан-Паулу (Ж)
Завершен
12.10.2025
Colo Colo (W)
1:0
Libertad Asuncion (W)
Завершен
12.10.2025
Ferroviaria (W)
3:0
Independiente del Valle (W)
Завершен
11.10.2025
Corinthians (W)
4:0
Boca Juniors (W)
Завершен
09.10.2025
Libertad Asuncion (W)
0:0
Nacional De Football (W)
Завершен
09.10.2025
Independiente Santa Fe (W)
0:1
Corinthians (W)
Завершен
09.10.2025
Independiente del Valle (W)
5:0
Always Ready (W)
Завершен
08.10.2025
Ferroviaria (W)
0:0
Boca Juniors (W)
Завершен
08.10.2025
Alianza Lima (W)
1:1
Adiffem (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA