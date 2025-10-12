Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Чоррилло II - Марио Мендез ФК 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Чоррилло IIМарио Мендез ФК, 13 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 13 тур
Панама. Лига Prom. Футбол
Чоррилло II
46'
47'
57'
90+1'
90+3'
Завершен
5 : 1
12 октября 2025
Марио Мендез ФК
69'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
Чоррилло II icon
46'
Чоррилло II icon
47'
Чоррилло II icon
57'
Марио Мендез ФК icon
69'
Чоррилло II icon
90+1'
Чоррилло II icon
90+3'
Матч закончился со счётом 5:1 : 4,5
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Чоррилло II - Угловой
45+6'
Угловой
Чоррилло II - Угловой
45+6'
Угловой
Чоррилло II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
46'
Чоррилло II - 1-ый Гол
47'
Чоррилло II - 2-ой Гол
57'
Чоррилло II - 3-ий Гол
68'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
69'
Марио Мендез ФК - 4-ый Гол
75'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
88'
Угловой
Марио Мендез ФК - Угловой
90+1'
Чоррилло II - 5-ый Гол
90+3'
Чоррилло II - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:1 : 4,5

Превью матча Чоррилло II — Марио Мендез ФК

Команда Чоррилло II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда Марио Мендез ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-9. Команда Чоррилло II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Марио Мендез ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Марио Мендез ФК, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Чоррилло II
Чоррилло II
Марио Мендез ФК
Чоррилло II
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.07.2025
Марио Мендез ФК
Марио Мендез ФК
2:2
Чоррилло II
Чоррилло II
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Чоррилло II Чоррилло II
33%
Марио Мендез ФК Марио Мендез ФК
67%
Атаки
56
116
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
10
7
Игры 13 тур
13.10.2025
Уделас
0:4
Aguilas de la U
Завершен
12.10.2025
УМЕСИТ II
4:1
Панама Сити
Завершен
12.10.2025
Bocas
1:0
Верагуас II
Завершен
12.10.2025
Сан Мартин Дель Эсте
4:1
Потрос дель Эсте
Завершен
12.10.2025
Чоррилло II
5:1
Марио Мендез ФК
Завершен
11.10.2025
Чампионс Академи
2:1
Арабе Унидо II
Завершен
10.10.2025
Плаза Амадор II
7:2
Чорилльо
Завершен
10.10.2025
ФК Альянса - Резерв
2:1
ФК Тауро - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA