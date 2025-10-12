Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол : Чоррилло II — Марио Мендез ФК , 13 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Чоррилло II — Марио Мендез ФК

Команда Чоррилло II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-10. Команда Марио Мендез ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 24-9. Команда Чоррилло II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Марио Мендез ФК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Марио Мендез ФК, в том матче сыграли вничью.