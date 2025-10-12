Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол : Bocas — Верагуас II , 13 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Bocas — Верагуас II

Команда Bocas в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-9. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды Верагуас II, в том матче победу одержали гостьи.