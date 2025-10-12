Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - Потрос дель Эсте 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель Эсте — Потрос дель Эсте, 13 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.
Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — Потрос дель Эсте
Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда Потрос дель Эсте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Потрос дель Эсте забивает 1, пропускает 1.