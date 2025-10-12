Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — Потрос дель Эсте

Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда Потрос дель Эсте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Потрос дель Эсте забивает 1, пропускает 1.