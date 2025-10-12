Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - Потрос дель Эсте 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель ЭстеПотрос дель Эсте, 13 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.

МСК, 13 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
Сан Мартин Дель Эсте
17'
64'
69'
80'
Завершен
4 : 1
12 октября 2025
Потрос дель Эсте
9'
Смотреть онлайн
Потрос дель Эсте icon
9'
Сан Мартин Дель Эсте icon
17'
Счет после первого тайма 1:1
Сан Мартин Дель Эсте icon
64'
Сан Мартин Дель Эсте icon
69'
Сан Мартин Дель Эсте icon
80'
Матч закончился со счётом 4:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
9'
Потрос дель Эсте - 1-ый Гол
13'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
17'
Сан Мартин Дель Эсте - 2-ой Гол
28'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
29'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
58'
Угловой
Потрос дель Эсте - Угловой
64'
Сан Мартин Дель Эсте - 3-ий Гол
69'
Сан Мартин Дель Эсте - 4-ый Гол
75'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
80'
Сан Мартин Дель Эсте - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:1

Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — Потрос дель Эсте

Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-20. Команда Потрос дель Эсте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Потрос дель Эсте забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
95
120
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
13
5
Игры 13 тур
13.10.2025
Уделас
0:4
Aguilas de la U
Завершен
12.10.2025
УМЕСИТ II
4:1
Панама Сити
Завершен
12.10.2025
Bocas
1:0
Верагуас II
Завершен
12.10.2025
Сан Мартин Дель Эсте
4:1
Потрос дель Эсте
Завершен
12.10.2025
Чоррилло II
5:1
Марио Мендез ФК
Завершен
11.10.2025
Чампионс Академи
2:1
Арабе Унидо II
Завершен
10.10.2025
Плаза Амадор II
7:2
Чорилльо
Завершен
10.10.2025
ФК Альянса - Резерв
2:1
ФК Тауро - Резерв
Завершен
Комментарии к матчу
