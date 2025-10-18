18.10.2025
Смотреть онлайн Леонес - Атлетико 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Леонес — Атлетико, 15 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.
МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Колумбия - Примера Б
Текстовая трансляция
6'
Леонес - Угловой
35'
Леонес - Угловой
37'
Леонес - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
66'
Леонес - Угловой
69'
Леонес - Угловой
75'
Атлетико - Угловой
76'
Леонес - Угловой
88'
Атлетико - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
