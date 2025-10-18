Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Леонес - Атлетико 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ЛеонесАтлетико, 15 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui
Колумбия - Примера Б
Леонес
37'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
Атлетико
Леонес icon
37'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Леонес - Угловой
35'
Угловой
Леонес - Угловой
37'
Леонес - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
66'
Угловой
Леонес - Угловой
69'
Угловой
Леонес - Угловой
75'
Угловой
Атлетико - Угловой
76'
Угловой
Леонес - Угловой
88'
Угловой
Атлетико - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Леонес — Атлетико

Статистика матча

Владение мячом
Леонес Леонес
48%
Атлетико Атлетико
52%
Атаки
98
116
Угловые
5
2
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
6
2
Игры 15 тур
21.10.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Реал Сан-Андрес
Завершен
21.10.2025
Бока Хуниорс
1:0
Барранкилья
Завершен
20.10.2025
Тигрес
1:1
ФК Богота
Завершен
20.10.2025
Реал Картахена
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
20.10.2025
Орсомарсо
2:3
Квиндио
Завершен
19.10.2025
Патриотас
2:1
Жагуарес
Завершен
18.10.2025
Леонес
1:0
Атлетико
Завершен
Комментарии к матчу
