20.10.2025

Смотреть онлайн Орсомарсо - Квиндио 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ОрсомарсоКвиндио, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Francisco Rivera Escobar
Колумбия - Примера Б
Орсомарсо
10'
60'
Завершен
2 : 3
20 октября 2025
Квиндио
6'
30'
45+3'
Смотреть онлайн
Квиндио icon
6'
Орсомарсо icon
10'
Квиндио icon
30'
Квиндио icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:3 : 4,4
Орсомарсо icon
60'
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
6'
Квиндио - 1-ый Гол
10'
Орсомарсо - 2-ой Гол
16'
Угловой
Квиндио - Угловой
18'
Угловой
Квиндио - Угловой
19'
Угловой
Квиндио - Угловой
30'
Квиндио - 3-ий Гол
33'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
45+2'
Угловой
Квиндио - Угловой
45+3'
Квиндио - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 1:3 : 4,4
60'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
60'
Орсомарсо - 5-ый Гол
66'
Угловой
Квиндио - Угловой
68'
Угловой
Квиндио - Угловой
70'
Угловой
Квиндио - Угловой
75'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
78'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
85'
Орсомарсо - Незабитый пенальти
90+1'
Угловой
Орсомарсо - Угловой
90+3'
Угловой
Квиндио - Угловой
90+4'
Угловой
Квиндио - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3 : 4,4

Превью матча Орсомарсо — Квиндио

Команда Орсомарсо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Квиндио, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Орсомарсо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Квиндио забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Орсомарсо Орсомарсо
59%
Квиндио Квиндио
41%
Атаки
80
61
Угловые
6
9
Удары мимо ворот
7
0
Удары в створ ворот
4
11
Игры 15 тур
21.10.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Реал Сан-Андрес
Завершен
21.10.2025
Бока Хуниорс
1:0
Барранкилья
Завершен
20.10.2025
Тигрес
1:1
ФК Богота
Завершен
20.10.2025
Реал Картахена
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
20.10.2025
Орсомарсо
2:3
Квиндио
Завершен
19.10.2025
Патриотас
2:1
Жагуарес
Завершен
18.10.2025
Леонес
1:0
Атлетико
Завершен
