Смотреть онлайн Орсомарсо - Квиндио 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Орсомарсо — Квиндио, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.
Превью матча Орсомарсо — Квиндио
Команда Орсомарсо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Квиндио, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 16-14. Команда Орсомарсо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Квиндио забивает 2, пропускает 1.