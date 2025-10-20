Смотреть онлайн Орсомарсо - Квиндио 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Орсомарсо — Квиндио, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Francisco Rivera Escobar.