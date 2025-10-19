Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б : Патриотас — Жагуарес , Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа .

Превью матча Патриотас — Жагуарес

Команда Патриотас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-5. Команда Жагуарес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-5. Команда Патриотас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Жагуарес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Жагуарес, в том матче победу одержали хозяева.