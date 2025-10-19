Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Патриотас - Жагуарес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: ПатриотасЖагуарес, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Ла Индепенденциа.

МСК, Квалификационный Раунд 2, Стадион: Ла Индепенденциа
Колумбия - Примера Б
Патриотас
31'
74'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
Жагуарес
21'
Жагуарес icon
21'
Патриотас icon
31'
Счет после первого тайма 1:1
Патриотас icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Жагуарес - Угловой
21'
Жагуарес - 1-ый Гол
31'
Патриотас - 2-ой Гол
33'
Угловой
Жагуарес - Угловой
45'
Жагуарес - Незабитый пенальти
45+3'
Угловой
Жагуарес - Угловой
45+5'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
66'
Угловой
Патриотас - Угловой
74'
Патриотас - 3-ий Гол
90+2'
Угловой
Жагуарес - Угловой
90+6'
Угловой
Жагуарес - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Патриотас — Жагуарес

Команда Патриотас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-5. Команда Жагуарес, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 14-5. Команда Патриотас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Жагуарес забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Жагуарес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Патриотас
Патриотас
Жагуарес
Патриотас
0 побед
1 ничья
1 победа
0%
50%
50%
23.06.2025
Жагуарес
Жагуарес
3:0
Патриотас
Патриотас
Обзор
19.06.2025
Патриотас
Патриотас
0:0
Жагуарес
Жагуарес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Патриотас Патриотас
49%
Жагуарес Жагуарес
51%
Атаки
75
76
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
5
3
Игры Квалификационный Раунд 2
21.10.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Реал Сан-Андрес
Завершен
21.10.2025
Бока Хуниорс
1:0
Барранкилья
Завершен
20.10.2025
Тигрес
1:1
ФК Богота
Завершен
20.10.2025
Реал Картахена
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
20.10.2025
Орсомарсо
2:3
Квиндио
Завершен
19.10.2025
Патриотас
2:1
Жагуарес
Завершен
18.10.2025
Леонес
1:0
Атлетико
Завершен
Комментарии к матчу
