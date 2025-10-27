Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Караборо - Депортиво Тачира 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: КарабороДепортиво Тачира, 3 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Misael Delgado.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Misael Delgado
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Караборо
76'
Завершен
1 : 1
27 октября 2025
Депортиво Тачира
51'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
Депортиво Тачира icon
51'
Караборо icon
76'
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
14'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
33'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,3
51'
Депортиво Тачира - 1-ый Гол
63'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
76'
Караборо - 2-ой Гол
82'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 4,3

Превью матча Караборо — Депортиво Тачира

Команда Караборо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда Депортиво Тачира, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Караборо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Тачира забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Депортиво Тачира, в том матче победу одержали гостьи.

Караборо Караборо
22
Аргентина
Lucas Bruera
2
Венесуэла
Marcel Guaramato
4
Венесуэла
Leonardo Aponte
27
Уругвай
Norman Rodriguez
13
Венесуэла
Miguel Pernia
5
Венесуэла
Gustavo Gonzalez
26
Аргентина
Matias Nuñez
8
Венесуэла
Juan Perez
18
Венесуэла
Carlos Ramos
14
Колумбия
Jhosuan Javier Berrios Mora
11
Колумбия
Cristian Canozales
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50
Венесуэла
Jesus David Camargo Villafane
18
Венесуэла
Роберто Росалес
4
Венесуэла
Jesus Quintero
32
Венесуэла
Juan David Sanchez Contreras
3
Аргентина
Лукас Асеведо
20
Венесуэла
Carlos Calzadilla
8
Венесуэла
Daniel Saggiomo
24
Аргентина
Juan Manuel Requena
17
Венесуэла
Jose Balza
7
Венесуэла
Bryan Jose Castillo Rosendo
15
Венесуэла
Маурис Кова

История последних встреч

Караборо
Караборо
Депортиво Тачира
Караборо
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
02.11.2025
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
1:2
Караборо
Караборо
Обзор
23.05.2025
Караборо
Караборо
2:4
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Караборо Караборо
50%
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50%
Атаки
86
108
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
12
12
Удары в створ ворот
4
1
Игры 3 тур
27.10.2025
Метрополитанос
2:3
Каракас
Завершен
27.10.2025
Караборо
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
26.10.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Завершен
26.10.2025
Монагас
0:1
Ла Гуайра
Завершен
21.07.2025
Замора
1:0
Португеса
Завершен
21.07.2025
Метрополитанос
2:1
Яракуянос
Завершен
20.07.2025
Монагас
1:0
Эстудиантес
Завершен
20.07.2025
Караборо
2:0
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
20.07.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
1:2
Депортиво Тачира
Завершен
19.07.2025
Академия Ансоатеги
0:1
Каракас
Завершен
19.07.2025
Ла Гуайра
4:0
Депортиво Райо Зулиано
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Tundra Esports Tundra Esports
21 Ноября
14:00
PARIVISION PARIVISION
Team Spirit Team Spirit
21 Ноября
17:00
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Барыс Барыс
Салават Юлаев Салават Юлаев
21 Ноября
17:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Горняк Учалы Горняк Учалы
21 Ноября
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA