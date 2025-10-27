Превью матча Караборо — Депортиво Тачира

Команда Караборо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда Депортиво Тачира, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-10. Команда Караборо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Депортиво Тачира забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Депортиво Тачира, в том матче победу одержали гостьи.