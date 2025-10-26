Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Монагас - Ла Гуайра 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: МонагасЛа Гуайра, 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Монументал.

МСК, 3 тур, Стадион: Монументал
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Монагас
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Ла Гуайра
81'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Ла Гуайра icon
81'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
40'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
45+1'
Угловой
Монагас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
56'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
60'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
81'
Ла Гуайра - 1-ый Гол
90+2'
Угловой
Монагас - Угловой
90+2'
Угловой
Монагас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Монагас — Ла Гуайра

Команда Монагас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Ла Гуайра, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Монагас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла Гуайра забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Ла Гуайра, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Монагас
Монагас
Ла Гуайра
Монагас
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Ла Гуайра
Ла Гуайра
2:1
Монагас
Монагас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Монагас Монагас
50%
Ла Гуайра Ла Гуайра
50%
Атаки
82
110
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
0
3
Игры 3 тур
27.10.2025
Метрополитанос
2:3
Каракас
Завершен
27.10.2025
Караборо
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
26.10.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:0
Замора
Завершен
26.10.2025
Монагас
0:1
Ла Гуайра
Завершен
21.07.2025
Замора
1:0
Португеса
Завершен
21.07.2025
Метрополитанос
2:1
Яракуянос
Завершен
20.07.2025
Монагас
1:0
Эстудиантес
Завершен
20.07.2025
Караборо
2:0
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
20.07.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
1:2
Депортиво Тачира
Завершен
19.07.2025
Академия Ансоатеги
0:1
Каракас
Завершен
19.07.2025
Ла Гуайра
4:0
Депортиво Райо Зулиано
Завершен
Комментарии к матчу
