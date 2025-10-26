Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион : Монагас — Ла Гуайра , 3 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Монументал .

Превью матча Монагас — Ла Гуайра

Команда Монагас в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-13. Команда Ла Гуайра, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-11. Команда Монагас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Ла Гуайра забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Ла Гуайра, в том матче победу одержали хозяева.